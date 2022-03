Finisce senza gol il lunch match di Serie A tra Genoa ed Empoli. Nel post partita, l'allenatore azzurro Aurelio Andreazzoli ha analizzato così la gara: "Volevamo fare questa partita, mettendoci sul piano loro. Abbiamo iniziato con due trequarti, poi siamo andati a cinque; la squadra ha interpretato bene la sfida e ci sono momenti in cui mi hanno esaltato. Si gioca a calcio per il risultato, se poi questo arriva anche con un aspetto estetico positivo diventa perfetto. La classifica? 32 punti sono ancora pochi per ritenerci salvi, oggi abbiamo superato un bell'ostacolo ma ancora non possiamo cantare vittoria. Non illudiamoci".