L'allenatore dell'Empoliha presentato in conferenza stampa il match di domani contro la Juventus: “Abbiamo preparato la gara come ogni altra sfida, pur consapevoli di chi andiamo ad affrontare e di chi ci troveremo di fronte. Da parte nostra: in settimana abbiamo lavorato con le stesse motivazioni e gli stessi obiettivi di sempre, ovvero fare il massimo delle nostre possibilità per portare a casa il risultato.e personalmente sono queste le gare che mi piacciono.Hanno grandissima qualità e duttilità all’interno della squadra, con un allenatore bravo a variare e a sfruttare questo al meglio: loro sanno fare praticamente tutto, in ogni zona di campo.Poi è normale sarà uno spettacolo vederlo e una difficoltà in più per noi, ma anche lui ha due gambe e due braccia come tutti gli altri i nostri giocatori e proveremo a fermarlo”.