Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta per 1-4 rimediata contro l'Atalanta: "Credo che siamo cresciuti nella consapevolezza, nella capacità di misurarci contro un avversario fortissimo. Credo che contro una squadra così gli episodi ci sarebbero dovuti girare a favore, invece ci sono andati tutti contro. Mi riferisco alle due respinte sulla linea e all'autorete. Non era propria la giornata ideale per non aver un briciolo di buona sorte, però ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno lottato fino in fondo. È una risposta che mi aspettavo: abbiamo combattuto non solo dal punto di vista fisico, ma anche in termini di gioco. Mi è dispiaciuto non avere la possibilità di fare il 2-3, perché sarebbero stati cinque o sei minuti finali che avrebbero dato soddisfazione a noi e al pubblico, al di là del risultato. A proposito del pubblico, finalmente abbiamo riavuto la possibilità di avere i tifosi vicini: c'è stato un incitamento continuo".