L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato alla vigilia di Empoli-Cagliari: “Crocevia salvezza? Non posso dire di no, anche se sono tutte le gare importanti questa sembra esserlo un po' più delle altre. La affrontiamo col piglio che deve avere una squadra che deve cercare un obiettivo importante. Quello che metteremo in più loro lo metteremo anche noi”



DIFFERENZA CASA/TRASFERTA - “Trovo la stessa difficoltà a rispondere a questa domanda, che è lecita e mi fanno spesso. A tutti quanti dico che non ho una risposta plausibile, elementi concreti sui quali fare riflessioni. Non lo so, noi cerchiamo di fare le stesse cose in casa e fuori, ma anche in casa a volte abbiamo perso immeritatamente”



CAGLIARI - “Non hanno solo questi numeri ma anche altri che li caratterizzano. Noi li analizziamo e cerchiamo di non subirli. I numeri che mi interessano di più sono le ultime cinque gare, visto che hanno due punti di media a partita. Sono molto in salute e hanno preso una strada che riconoscono di più”