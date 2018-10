Aurelio, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone: "Vogliamo esprimerci al meglio a vincere, anche se ultimamente non ci riusciamo spesso. Non c'è stata una volta in cui abbia detto ai ragazzi di giocare per qualcosa di diverso, non lo feci neanche un anno fa quando a Frosinone ci bastava anche il pareggio. Loro hanno giocato sempre su due sistemi di gioco, aspettiamo di vedere come vanno in campo e ci muoveremo di conseguenza. L'ambiente sarà carico, lo era anche l'anno scorso.: dobbiamo aspettare la gara. La sosta non mi è piaciuta, abbiamo qualche acciacco come quello occorso a Veseli dovuto alle nazionali, però ci è servita anche per mettere insieme dei cocci.Molti dei ragazzi hanno giocato, hanno viaggiato tanto e ci siamo allenati un po' alla spicciolata. Bennacer non ha addirittura mai giocato e questo lo ha un pochino disturbato, ti toglie anche un po' di concentrazione.. Abbiamo lavorato per portare la squadra dove gli compete e stiamo lavorando per tenercela".