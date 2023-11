Aurelio Andreazzoli è la bestia nera del Napoli. L'allenatore dell'Empoli, che, ha affrontato gli azzurri cinque volte vincendo quattro e perdendo in una sola occasione. L'ultima volta, il 24 aprile 2022, l'Empoli di Andrazzoli ha ribaltato il 2-0 del Napoli vincendo 3-2 contro l'amico Spalletti. L'unico ko è ancora con l'Empoli, un 1-5 a Napoli nel novembre 2018 con tripletta di Milik.- Oggi Andreazzoli proverà a confermare la tradizione contro un Napoli quarto in classifica ma che fatica a trovare continuità.in un momento non semplice e di cercare la svolta già a partire da oggi. L'obiettivo è quello di ribaltare la storia e invertire i precedenti.