Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria odierna sul Bologna: "Vittoria importante per i punti, e poi dopo la partita di mercoledì riuscire a esprimerci in questo modo con una squadra che io temevo particolarmente, da soddisfazione. Poi ci aiuta in quella crescita che andiamo dicendo ai ragazzi. Quando le parole sono supportate dai fatti i ragazzi prendono fiducia".



Sulle scelte fatte per allestire la rosa: "Con Accardi abbiamo cercato dei calciatori duttili, non specifici in un ruolo, a parte qualcuno tipo Stulac. Gli altri possono ruotare, andare in trequarti, fare la mezzala e questo a me piace molto".