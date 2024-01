Empoli, Andreazzoli esonerato: pronto Nicola

Federico Albrizio

La crisi di risultati non si interrompe e costa la panchina ad Aurelio Andreazzoli, l'Empoli ha deciso di esonerare il tecnico. Erano ore di riflessione, a seguito della sconfitta di Verona - la quinta nelle ultime otto giornate, con la vittoria che manca ormai dall'impresa di Napoli dello scorso 12 novembre, troppo poco per alimentare le speranze di salvezza in una lotta serrata che ha visto scivolare i toscani, penultimi in classifica, a -5 dal Cagliari 17° e trionfante contro il Bologna -, riflessioni che hanno portato la società a prendere la decisione di allontanare Andreazzoli per provare a dare la scossa alla squadra.



PRONTO NICOLA - Andreazzoli esonerato, l'Empoli ha già individuato l'allenatore per tentare l'impresa salvezza: Davide Nicola. Il 50enne è libero dopo l'ultima esperienza alla Salernitana e in carriera ha già portato a casa salvezze importanti con Crotone (2016/17), Udinese (2018/19) e Genoa (2019/20). L'Empoli e Nicola hanno raggiunto l'intesa per un contratto fino al 30 giugno con opzione per un'ulteriore stagione. Andreazzoli out e Nicola in, rivoluzione in casa Empoli.