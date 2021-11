La vittoria dell’in casa contro la Fiorentina nei minuti di recupero del derby toscano permette alla squadra di Andreazzoli di raggiungere l’undicesimo posto in Serie A, tenendosi alla larga dalla zona retrocessione e portandosi a nove punti di vantaggio sullo Spezia terzultimo. La vittoria casalinga sancisce anche un altro aspetto dei toscani:In questo campionato gli azzurri hanno portato a casa scalpi importantissimi come la Juventus alla seconda giornata, il Sassuolo all’undicesima e la Fiorentina la scorsa giornata.Per trovare una partenza uguale bisogna a tornare alla stagione 2006/07 quando alla guida dell’Empoli c’era Luigi Cagni: una squadra che, trascinata da capitan Vannuchi e Almiron, chiuse il campionato al settimo posto. Meglio di Andreazzoli e Cagni in Serie A l'Empoli ha fatto solo quando sulla panchina del club toscano c’era Silvio Baldini collezionando 20 punti in 14 partite. I toscani quell’anno potevano contare su una squadra di grandi futuri talenti come Di Natale, Rocchi, Tavano, Lodi e un giovanissimo Borriello. L’Empoli chiuse poi dodicesimo il campionato mettendo in piena luce la stella Di Natale.Il tecnico nato a Massa, nonostante la squadra sia una neo promossa, n. Andreazzoli lo ha ribadito dopo le sconfitte con Venezia e Sampdoria successiva all’esaltazione della vittoria a Torino contro la Juve.che lo scorso anno sarebbe valso il decimo posto. Una previsione del genere non era, forse, neanche nella testa del più ottimista tifoso empolese ma potrebbe essere una grande rivincita per Andrezzoli che era stato mandato via frettolosamente tre anni fa.