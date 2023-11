, allenatore dell', ha presentato in conferenza stampa la sfida con il Frosinone: "Chi valuta le situazioni in maniera istintiva può ritenere problematica la partita di Cagliari, chi valuta cosa è successo in campo ragiona diversamente. Erano avanti con ampio merito, poi la bellezza del calcio lascia la porta aperta a situazioni impensabili. A volte anche casuali, che succedono raramente. Anche in Coppa Italia hanno fatto bene. Poi ogni gara ha la sua storia ma non incide in nessun verso".- "L'idea del suo allenatore è un'idea propositiva, dedicata alla partecipazione della gara da parte dei calciatori. Che poi siano giovani o meno, contano le qualità e quella squadra ne ha tanta. Gioca uno gioca l'altro, il risultato non cambia. Il parallelismo con noi non si può fare dal punto di vista realizzativo, perché qui c'è grossa differenza, almeno per ora".- "Cerco di analizzare la settimana alla stessa maniera, cercando di trovare i buoni spunti da quello che la squadra ha fatto, che ci sono stati anche se saltuari. La squadra deve essere presente sempre, dobbiamo capire quando il perché quando non lo siamo. Il risultato contro l'Atalanta poteva darci qualcosa anche a noi, avevamo messo in mostra anche cose buone".- "Sono due direzioni diverse, quella del calcio e l'altra. Non puoi esimerti dal vedere un disastro del genere e rimanere indifferente. L'ho vissuta anche io anni fa, sulla mia pelle, conosco bene quell'ansia e la disperazione della gente. Si crea un'ansia che senti dentro e che ti fa essere vicini a quella povera gente. Mi dispiace molto e faccio loro i miei auguri più sinceri".- "La continuità, mi viene da dire. Sia di squadra che individuale, perché molti dei nostri sono giovani e hanno bisogno di veleggiare sulle ali dell'entusiasmo. Non è un caso che la nostra squadra, quando è andata sotto, non è mai riuscita a recuperare. Questo è un passo avanti che bisogna fare, la gioventù ti viene incontro ma le esperienze sono di settimana in settimana e sono piccoli passi in avanti che dobbiamo fare. Bisogna crescere sulle situazioni negative".- "I minuti sono convenienti sempre, è rientrato a pieno servizio questa settimana. Il ragazzo a me piace molto, ha fatto ottime impressioni contro l'Inter. Poteva essere più fortunato, ma è di sicuro affidamento. Ha un sorriso accattivante e fa con tutto con gioia, a me questo piace".- "Tutte le volte siamo a dire che siamo stati produttivi, ma non realizzativi. Rimaniamo su questo, allenandoci a fare crescere le dimensioni della porta. Che non è un nemico ma un amico fraterno. Dobbiamo continuare a lavorare per questo".- "Gli ultimi due giorni li ha fatti completamente, abbiamo dovuto alternare un po' perché dobbiamo preservarne la salute. Non vogliamo forzare né i tempi né la condizione fisica. I ragazzi giovani vanno in particolare salvaguardati".- "Noi cercheremo di fare la gara da subito, come nelle intenzioni di tutte le squadre. Poi c'è l'avversario, che te lo consente oppure ti pone nella condizione di subirlo. L'idea è quella positiva".