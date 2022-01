Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla a Dazn dopo la partita con la Roma: "​Abbiamo avuto un calo di quindici minuti, per il resto la partita è stata in equilibrio. Noi non eravamo i soliti, prima abbiamo avuto comunque un paio di occasioni. Dopo quel quarto d’ora si è abbassata anche l’autostima che abbiamo dovuto ritrovare alla fine del primo tempo, Ci siamo proposti di vincere il secondo e l’abbiamo stravinto. Con un po' di buona sorte e capacità di concentrazione potevamo fare anche noi un 4-0. Ho ringraziato i ragazzi per la reazione, siamo stati bravi. I numeri parlano di un nostro predominio ma nel calcio contano di più le concretizzazioni".