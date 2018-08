Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla dopo il ko col Genoa a Radio Lady: "Penso che avremmo meritato di riaprire prima la gara. Ho visto una buona squadra, che si è espressa con ottimi numeri. La prova è soddisfacente, anche se non siamo riusciti a portare punti per la classifica. Mi dispiace per i ragazzi che avrebbero meritato questa soddisfazione. La gara è stata interpretata bene la gara fin dall’inizio e sopratutto nel secondo tempo. E’ stata una delle migliori gare da quando sono a Empoli, per intensità e dedizione. Nella ripresa non abbiamo concesso quasi nulla. Se la strada da percorrere è questa possiamo continuare a essere fiduciosa".



I COMPLIMENTI - "Mi fanno piacere i complimenti di Ballardini. Io sono spesso molto critico, ma non c’erano dubbi sulla partita di oggi: la strada è quella giusta, noi dobbiamo continuare a percorrerla cercando di migliorare ogni giorno. Miglioreremo e poi ce la giocheremo: dopo troveremo sulla nostra strada squadre più brave. Oggi il Genoa non ha rubato nulla, ha fatto il suo lavoro e lo ha fatto bene ottenendo il massimo. E’ una componente alla quale dovremmo abituarci, perché la qualità in Serie A fa la differenza".