L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha commentato la sconfitta contro il Venezia: "Non credo che c'entri nulla la vittoria contro la Juve, il calcio purtroppo è questo. Si può vincere con i bianconeri e perdere oggi. Ci sono mancate le idee, di solito siamo più brillanti - ha detto ai microfoni di Dazn - Abbiamo pagato qualcosa anche a livello fisico, oggi abbiamo avuto più possesso palla ma non l'abbiamo sfruttato. Loro ci hanno messo in difficoltà, forse potevo essere più sveglio io".