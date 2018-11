L'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli ha dichiarato a Sky Sport dopo la sconfitta per 5-1 nell'anticipo di campionato a Napoli: "I complimenti di Ancelotti mi fanno piacere e lo ringrazio. Non dobbiamo costruire la nostra salvezza al San Paolo, ma uscire da qui con cinque gol subiti ci dà un po' fastidio. Fino a quando ci sarò io, non dobbiamo abbandonare l'idea di imporci come squadra. Da domenica prossima il calendario è un po' più agevole. Questo Napoli può sicuramente insidiare la Juve, non ho visto grandi differenze tra le due squadre".