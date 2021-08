L'allenatore dell'Empoli, Aurelioha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato allo Stadium di Torino: "Juventus senza? Non si strapperanno i capelli".Non credo che esistano squadre perfette o che sono inattaccabili e non danno possibilità di perseguire un’idea. Noi abbiamo la nostra, sappiamo che la Juventus farà cose diverse rispetto alla Lazio, ci adegueremo e cercheremo se possibile di provare a trovare dei punti deboli, ben consapevoli che punti deboli queste squadre ne hanno pochi".L’auspicio di tutti quelli che fanno il mio mestiere è avere una rosa ben definita, ma dobbiamo fare i conti con il mercato. Ci aspetto gli ultimi giorno, insieme alla società pensiamo di avere le idee chiare per quello che si può fare, c’è grane sintonia cercando di sbagliare il meno possibile tenendo sempre conto delle possibilità della nostra società".