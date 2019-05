Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria: "Dell'Orco è a disposizione, si è allenato con noi. Caputo ha fastidio a un dito, abbiamo fatto di tutto. Verificheremo se potrà farcela o no, ma c’è possibilità che non ci sia. Ci dispiacerebbe, ma giocheremo lo stesso".



SULLA SAMP - "Pensare che siano scarichi o che si mettano da una parte e ci facciano passare è fantascienza. Non riesco a immaginare un Giampaolo così, o un Quagliarella che magari non segna per farci un favore. È impossibile, la Samp esprime un gioco interessante e affronta sempre le partite in maniera seria. A volte vince e a volte perde, ma questo è un altro discorso".



SU GIAMPAOLO - "È un allenatore da prendere da esempio per chiarezza e per il modo in cui si esprime. Mi riferisco alle analisi che riesce a fare alla fine delle partite, lo ascolto sempre con interesse perché c’è sempre da imparare qualcosa".