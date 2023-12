In vista della trasferta contro il, l'allenatore dell'ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:- ". Ci saranno trentamila persone, è una squadra che sente la spinta e sa tradurla. Affronteremo queste difficoltà, lì sono esaltate. Ci dobbiamo presentare bene e con le idee chiare".- "Le analisi che facciamo le facciamo per migliorare. Ci sono state cose che mi sono piaciute, secondo mecome ha detto Dionisi.. Era nelle aspettative che ci dessimo battaglia. Dispiace perché riesci finalmente a fare tre gol e perdi, però rianalizzando la gara i commenti positivi si accentuano".- ". La gradinata Nord poi è particolare ma non diciamo niente di nuovo. Ho ricordi molto piacevoli, sono stato bene nel breve periodo in cui sono stato là".- "Io lo vedo come un. Forse, le squadre sono attrezzate. Per quanto ci riguarda dobbiamo fare scintille di qui alla fine, dobbiamo tirare fuori tutto il possibile. Non solo noi, ma anche l'ambiente che ci ha sempre sostenuto anche domenica scorsa. Siamo coscienti che dobbiamo fare fatica e che non dobbiamo abbatterci per un risultato negativo. Lavoriamo per crescere, abbiamo bisogno di alcuni dettagli".- "Abbiamo ampia scelta, dobbiamo andare dietro anche alle caratteristiche.".- "Col Sassuolo è stata meno prestante dal punto di vista atletico? Sinceramente non l'ho notato, perché. Siamo andati sempre sulla logica della gara e in crescendo con le sostituzioni. Anche il gol del 3-3 è stato confezionato dai cinque appena entrati e questo va considerato. Non è che che quelli che erano in campo abbiano fatto male, ma c'è un'energia frizzante in più".- ", ma hanno avuto entrambi problemi da risolvere. Non gravissimi ma che non permettevano un utilizzo sicuro. Ora abbiamo meno problemi di scelta,, poi saremo a posto. Guarino non sarà tra i convocati perché ha avuto un problema muscolare ieri. La strada è metterli in piedi e utilizzarli al meglio delle proprie forze".