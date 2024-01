Empoli, Andreazzoli: 'Manca una punta, ci pensa Accardi. Fazzini ok, Zurkowski è tornato in famiglia'

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, presenta in conferenza stampa la sfida con l'Hellas Verona, valida per la 20ª giornata di Serie A: "Ci aspetta uno scontro diretto, all'andata abbiamo perso e questo è un ulteriore vantaggio che il Verona ha nei nostri confronti. È evidente l'importanza di questo incontro, ma non è che i punti della sfida col Milan fossero diversi da quelli del la sfida col Verona. Sappiamo che dobbiamo affrontare un rivale agguerrito, in un ambiente agguerrito. I gialloblù saranno compatti, ma li conosciamo. Poi sarà il campo a dire se siamo capaci di contrastarli o meno".



FAZZINI E BERESZYNSKI - "Stanno bene, hanno recuperato tutti e due. Sono pronti".



ZURKOWSKI - "Tutti quelli che vengono convocati possono partire titolari. Non c'è nessuna controindicazione nei suoi confronti. Noi lo conosciamo e lui conosce noi. Ha mostrato grande entusiasmo nel tornare a casa, Zurko sta bene. È rientrato in famiglia, il suo è un inserimento dolce e non traumatico".



COME SI VIVONO I GIORNI DI CALCIO GIOCATO CON IL MERCATO APERTO? - "È fastidioso. Quella di gennaio è una finestra esageratamente lunga. Qualche situazione da gestire c'è in tutte le squadre, preferirei essere al primo di febbraio. Ma la situazione è questa e dobbiamo farci i conti senza lasciarci influenzare, cercando di limitare i disagi. Se questa finestra non ci fosse però per me sarebbe meglio".



MANCA UNA PUNTA? - "Manca alla nostra rosa, non a me. È chiaro che quando fai il computo delle caratteristiche che hai a disposizione sarebbe opportuno averne di diverso tipo. Qualcosa manca sotto questo aspetto, lo sappiamo e penso che non ci sia nessuno meglio di Accardi per rimediare, o tentare di rimediare, se c'è la possibilità di farlo. Sono problemi che riguardano lui, menomale (sorride, ndr)".



BALDANZI CONTRO IL MILAN - "Sarebbe stato un comportamento inusuale per lui essere al 100% nell'ultima gara col Milan, non era possibile. Noi facciamo valutazioni anche a lunga scadenza. Tommaso ha bisogno di tempo per tornare quello che noi conosciamo, è normale. Ha messo molto impegno in quello che ha fatto e questo ci accontenta sempre".



QUAL E' IL VERO CANCELLIERI? - "Ha dimostrato di non avere ancora tutta questa continuità, ma anche di avere grandi doti. Noi siamo a disposizione, lui ha molto da dare e ce lo deve dare con continuità. Sta a lui. Il discorso vale per tutti, se si vuole essere calciatori degni di questa categoria coi fatti e non solo con le parole".



LA PARTITA CON IL VERONA - "Guardando la classifica ti fai un'immagine che non è corretta sui gialloblù. Bisogna guardare le partite, contro chi giocano e come giocano, quanto sono propositivi, quanto hanno a disposizione pur facendo un po' di mercato in uscita. Il Verona è una squadra importante e la classifica non rispecchia sempre i valori. Credo che neanche la nostra classifica rispecchi quanto la nostra squadra ha prodotto finora".