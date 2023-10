Non è stata una grande giornata per l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, che nel primo posticipo del 10° turno di campionato ha perso 0-3 con l'Atalanta. Nel post partita l'allenatore azzurro ha analizzato così la sconfitta: "L'Atalanta mi ha impressionato, ma non significa che i miei mi abbiano deluso. Hanno dato tutto. Con i nostri valori possiamo costruire molto, ma servono più gol. Dopo il primo gol ci siamo un po' disuniti, col Frosinone siamo obbligati a fare qualcosa di più. Baldanzi? Ci sarà senz'altro; Destro ancora non so".