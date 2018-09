Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai al termine della partita pareggiata dai toscani contro il Chievo: "Meritavamo di più, l'abbiamo interpretata bene, cercando di perseguire il nostro gioco. Siamo riusciti a farlo, anche con incisività, siamo stati bravi in molte circostanze. Abbiamo sofferto la fisicità del Chievo sulle palle alte, abbiamo creato tante situazioni importanti con la partecipazione di molti calciatori. Sono per la regolarità dei risultati, mi sono sempre dichiarato favorevole al VAR, questa volta ci ha penalizzati e delusi. Però lo accettiamo, non ho rivisto niente, se l'hanno annullato significa che il fuorigioco c'era. Oggi un buon Empoli, abbiamo fatto un passo avanti".