Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato a Lady Radio dopo la sconfitta subita contro il Bologna: "Giochiamo le partite che ci mancano, abbiamo 12 punti a disposizione e fino a quando la matematica non ci condannerà, noi ancora non siamo in Serie B. Dobbiamo spingere tutti quanti nella stessa direzione fino alla fine, altrimenti andiamo al mare la domenica invece di seguire la partita. Oggi la barca non è andata pari, così come domenica scorsa, in riferimento all'arbitraggio, siamo stati danneggiati notevolmente. Siamo già Cenerentola per contro nostro, mi dispiace che si aggiungano altre difficoltà. Ho detto a Valeri che ha giocato male, come ho fatto io".