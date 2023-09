Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha commentato così a Sky Sport la sconfitta per 1-0 subita in casa contro l'Inter.



INTER - "Abbiamo vinto la nostra partita oggi: non abbiamo portato a casa nulla, perché quando l'Inter fa un gol così ti devi solo inchinare. La nostra vittoria, dopo la sbandata dovuta al gol subito, è stata quella di reagire e cercare di trovare il risultato con ogni maniera. Con molto sforzo fisico, con delle idee ma anche con tanta partecipazione: potevamo essere più fortunati, abbiamo avuto tante situazioni che a volte ti premiano. Ma questo interessa poco: punti non ne abbiamo presi e ci accontentiamo dell'obiettivo raggiunto".



SCELTE - "Io non guardo alla carta d'identità, né dei giovani né di quelli più grandi: quelli che mi danno utilizzo, e mi sembra anche un verbo sbagliato. Diciamo che do la possibilità di esprimersi a chi può aiutare la squadra: è un discorso che mi conviene anche, sono un po' datato pure io e mi metto al pari degli altri".