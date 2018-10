L'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha parlato dopo il match pareggiato contro il Frosinone. Ecco le sue parole a DAZN: "I risultati alla fine sono sempre giusti. Noi abbiamo fatto male nei primi 25 minuti, eravamo contratti. La squadra comunque è uscita fuori con la propria idea da perseguire. Sono anche i numeri a parlare. Abbiamo tenuto bene anche sotto l’aspetto fisico. E’ un risultato positivo, che moralmente sa di vittoria.Abbiamo fatto bene, come possesso ed occasioni create. Non è facile andare sotto in uno stadio come lo Stirpe. Portiamo via un punto pesante”