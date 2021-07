In casa Empoli è il primo giorno della seconda esperienza di Aurelio Andreazzoli: "Ho una bella sensazione, mi sento a casa mia, ho rivisto tanta gente che mi mancava di rivedere e riabbracciare. Sono molto soddisfatto di questa soluzione. Quella serata amara (contro l’Inter, ndr) ci ha lasciato qualcosa di incompiuto. Questa è l’occasione per completare un discorso che ci ha lasciato l’amaro in bocca. Il presidente mi ha chiesto cosa pensassi e io ho risposto “se mi dai quattro ore prendo la bici e arrivo".



Sui suoi propositi: "Abbiamo a disposizione una squadra che ha condotto un grande campionato, dimostrando di avere un gruppo di calciatori che a me piace. Bisogna ripartire da questo, presentando una squadra che si faccia apprezzare sotto l’aspetto del gioco ma che abbia come obiettivo la salvezza. Inoltre abbiamo il dovere di valorizzare il settore giovanile dell’Empoli".