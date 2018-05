Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla in vista della sfida con il Perugia di questa sera: " Sarà una serata unica, l´Empoli non ha mai vinto il campionato sul campo e l´ultimo trofeo alzato è stata la Coppa Italia di C vinta dal gruppo allenato da Luciano Spalletti. Sarà un momento da non perdere dove spero saremo in tanti".