Alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l'Inter, l'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa: "Sarà un bel banco di prova anche per i giocatori che finora si sono visti meno, cercheremo di fare la nostra partita. E' chiaro che sarà una sfida difficile, ma può succedere di tutto. Il calcio lascia aperta ogni porta ed è bello per questo".



LE ULTIME - "Abbiamo recuperato solo Marchizza. E' una partita che arriva che arriva in un momento particolare perché non abbiamo grande abbondanza di giocatori e siamo un po' obbligati nelle scelte. Lo stadio con meno tifosi penalizza entrambe le squadre, è bello giocare con San Siro pieno e ormai siamo preparati a questa pressione".



MERCATO - "Non è una cosa che ci interessa, non possiamo muovere niente. Abbiamo qualche necessità e ci piacerebbe fare qualcosa, vorremmo trovare almeno un sostituto di Hass infortunato. Oltre a lui ci mancano anche i giovani Ekong e Baldanzi".