Alla vigilia della sfida contro lo Spezia, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli.



Che partita sarà con lo Spezia, da pancia o da testa?

"Tutte e due. La testa ci vuole ma senza pancia noi non andiamo da nessuna parte"



Come state mentalmente in virtù degli ultimi risultati? Siete un pò impauriti?

"A me non sembra che siamo impauriti, anche con la Fiorentina abbiamo giocato. Mi sembrano molto vogliosi i ragazzi, anche durante la settimana. La situazione è cambiata dal punto di vista della classifica, ma non in termini di determinazione".



Come sta Tonelli?

"Tonelli si deve operare ma è stato con noi tutta la settimana. Ci dispiace molto perché è un punto di riferimento, sia sotto l'aspetto dell'esperienza che dell'agonismo. Mi spiace perché è capitata questa cosa, è il terzo infortunio importante che subiamo".



Si aspetta una tifoseria calorosa e molto presente?

"So che la vendita a prezzo di favore sta andando bene, contiamo sul calore dei nostri. Già nell'ultima partita col Verona si è sentito e molto, e sarà un bell'aiuto".