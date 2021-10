L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato così alla vigilia della sfida col Sassuolo: "Quando ci sono più partite in poco tempo si lavora sui video e su quello che si è fatto in campo, senza guardare troppo l'aspetto fisico perché non c'è tempo; Si lavora più sulla teoria. Ricordo che quando sono venuto in B siamo arrivati primi nella classifica del fair play, e anche ora andiamo in quella direzione: non abbiamo gialli per proteste, non rimaniamo mai per terra a fare scenate. Traoré? Deve molto a se stesso e ai suoi genitori, io ho fatto solo il mio lavoro".



MODELLO - "Negli ultimi anni il Sassuolo si è riuscito a consolidare, il tempo e i risultati parlano per loro. Noi vogliamo riuscire a crearci un profilo simile a quello".



DIONISI - "Lo apprezzo molto. Mi aveva chiesto un consiglio e gliel'ho dato, poi ha fatto una scelta che non discuto. E sono contento, altrimenti non sarei qui sulla panchina dell'Empoli. Sta confermando di essere un ottimo allenatore, sarà il tempo a dare le risposte finali".



RECUPERI - "Di Francesco e Romagnoli stanno bene e sono a diposizione".