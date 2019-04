L'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli ha commentato a Sky Sport il pareggio per 0-0 ottenuto con l'Atalanta: "Siamo contenti del punto guadagnato, abbiamo fatto tanta fatica per conquistarlo. Dragowski è stato bravo. La preparazione della partita è iniziata male con qualche problema di organico in settimana e peggio oggi con i due cambi per infortunio nel primo tempo".



GLI INFORTUNI - "L'infortunio di Antonelli pare serio. Farias è uscito al primo accenno, dovrebbe essere lieve. Nikolaou è uscito a causa dei crampi".



IL PUNTO GUADAGNATO - "Sul gioco siamo confortati, così come per il risultato. Non credo che il punto non sposti la classifica: lo fa minimamente stasera, ma potrebbe essere molto importante a fine stagione".