Intervenuto in conferenza stampa prima della gara col Napoli, Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato così: "Garcia è un altro mio amico con cui ho lavorato, è una persona eccellente e scrupolosa. Non poteva esserci tecnico migliore per prendere il posto di Spalletti. Il Napoli è estremamente forte, ma questo non cambia il nostro programma. Il Frosinone è stato un avversario molto forti, siamo noi stessi il nostro problema nel caso. Riusciamo a esprimerci, ma bisogna sfruttare il tempo che c'è e bruciare le tappe. I ragazzi stanno crescendo, hanno recuperato tutti a parte Baldanzi. La squadra ha potuto lavorare insieme. Sono molto contento per la pausa Nazionali, potremo lavorare quasi tutti insieme. In questo momento ci serve continuità"