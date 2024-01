Empoli, Andreazzoli verso l'esonero: pronto Nicola

Federico Albrizio

La crisi di risultati non si interrompe e la panchina di Aurelio Andreazzoli scotta. Sono ore di riflessione in casa Empoli dopo la sconfitta di Verona, la quinta nelle ultime otto giornate, con la vittoria che manca ormai dall'impresa di Napoli dello scorso 12 novembre. Tre i punti conquistati da allora, troppo poco per alimentare le speranze di salvezza in una lotta serrata che ha visto scivolare i toscani, penultimi in classifica, a -5 dal Cagliari 17° e trionfante contro il Bologna. La società valuta seriamente la posizione di Andreazzoli e il suo esonero per provare a dare la scossa alla squadra, già nel corso della giornata possono arrivare decisioni importanti in questo senso.



PRONTO NICOLA - Andreazzoli a rischio esonero, l'Empoli ha già individuato l'allenatore per tentare l'impresa salvezza: Davide Nicola. Il 50enne è libero dopo l'ultima esperienza alla Salernitana e in carriera ha già portato a casa salvezze importanti con Crotone (2016/17), Udinese (2018/19) e Genoa (2019/20). Andreazzoli out e Nicola in, sono ore calde per la panchina dell'Empoli.