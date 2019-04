Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-1 dei suoi contro il Napoli.



Queste le sue parole: "A Torino siamo usciti rammaricati per il risultato. La partita di stasera è figlia di quella prestazione. Dovevamo aumentare l’autostima, l’abbiamo messa in campo oggi giocando alla pari contro una squadra che gioca un gran calcio. Speriamo che questa prestazione ci serva per continuare a crescere. La vittoria ci inorgoglisce e ci soddisfa".



SUL GOL DI ZIELINSKI - "Ci aveva un po’ buttato giù, ma nella ripresa abbiamo ricominciato a pressare alto. Sono arrivate conferme dal punto di vista della mentalità".



SU FARIAS - "E' un ragazzo che sta lavorando per mettere più cattiveria in campo. Un invito a osare di più c’era stato anche in settimana e meno male che ha ascoltato. Sta crescendo anche lui".



SULLA SALVEZZA - "Abbiamo risorse importanti, credo sia più facile ottenere risultati giocando bene. Se saremo capaci di migliorare anche i dettagli, potremo esprimerci al massimo".