Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla dopo la vittoria sul Frosinone, importantissima in ottica salvezza. "Sono tre punti fondamentali per la nostra corsa salvezza. Vincere uno scontro diretto ha un valore doppio ma non possiamo permetterci assolutamente di calare di intensità fisica e mentale. Ringrazio i miei giocatori perché si sono messi subito a disposizione con il massimo della professionalità e dell'impegno. Sono contento di aver dato una gioia ai nostri tifosi e sono molto emozionato per i cori che mi hanno dedicato durante tutta la partita".