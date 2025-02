Empoli-Atalanta, gol di Zappacosta o autorete di Gyasi? La decisione della Lega Serie A

La sfida trasi sblocca al minuto 27 del primo tempo con un episodio dubbio, non dal punto di vista arbitrale e regolamentare ma della marcatura, soprattutto in ottica fantacalcio.Al Castellani, la squadra di Gasperini va in gol con un'azione ben costruita e orchestrata da destra a sinistra. Zappacosta, dalla corsia sinistra, tenta un cross in area,. Il tocco involontario del giocatore dell'Empoli trasforma il pallone in un pallonetto imprendibile per il portiere Silvestro, portando la squadra bergamasca in vantaggio per 1-0.Poiché il tiro non era indirizzato direttamente verso la porta, il gol viene assegnato come autogol del giocatore azzurro. Laconferma, dunque,Per quanto riguarda il fantacalcio,, poiché il suo era un semplice cross destinato ai compagni e non un tiro in porta. Inoltre, non