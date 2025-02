Getty Images

Empoli-Atalanta, la MOVIOLA LIVE: Bellanova chiede un rigore, manca un giallo a Retegui

4 minuti fa



Ventiseiesima giornata di Serie A che prevede anche Empoli-Atalanta. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi.



EMPOLI – ATALANTA h. 18.00

MARIANI

CARBONE – PERETTI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: FABBRI

AVAR: MERAVIGLIA



28' - Dopo aver commesso fallo, Retegui calcia al volo un pallone che, a gioco fermo, s'insacca. Proteste degli empolesi per un cartellino giallo, Mariani si limita a redarguirlo



2' - Bellanova giù in area di rigore dopo un intervento di De Sciglio: per Mariani non c'è rigore. Dubbia anche la posizione di Lookman all'inizio dell'azione