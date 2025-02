fa subito il miracolo su Djimsiti, poi si ripete su Bellanova ma sui due gol non può nullasi sposta subito a fare il centrale e dice no all’incursione di Bellanova. Ferma anche De Ketelaere ma non riesce ad impedire a Retegui assist e gol-: quando Lookman si lancia in verticale può fare ben poco, non lo prende mai.l’ex del match non riesce a fermare le incursioni di Bellanova, rischia molto sui falli in areaZappacosta lo brucia sui tempi, al 27’ gli fa il regalo di deviargli in rete il cross. (Dal 13’ s.t.dà tregua ai colleghi).

l’altro ex riesce a rubare qualche palla a Pasalic per far ripartire l’azione facendo anche ciò che non gli compete, da vero capitano. Col passare del tempo però il suo contributo è sempre più rado. (Dal 27’ s.t.).spazia in più zone del campo, ma non ne abita nessuna con agio. Ci prova da fuori regalando il brivido.Bellanova lo supera praticamente sempre, deve ricorrere al fallo, poi si fa scappare Lookman sul poker.mai pericoloso, gli spazi ci sono ma non li sfrutta, da lui D’Aversa si aspetta di più. (Dal 27’ s.t.un 2008 che entra per incidere nonostante il risultato, ha fame).

non dà punti fermi ai compagni, lento e prevedibile. (Dal 38’ s.t.).crea il primo pericolo in velocità, aiuta anche in difesa, ma poi si spegne. (Dal 13’ stnon incide).non riesce a trovare la quadra, sono solo 2 punti in 11 giornate e ora è in zona retrocessione.si vede raramente, ma la sua voce nel richiamare i compagni è essenziale per scampare qualsiasi pericolo.spesso abbandona le retrovie per provare l’imbucata in profondità, non sempre una saggia decisione

vicino al gol da angolo con i suoi colpi di testa, si perde Kouamé nella corsa e rischia. Non si fa ammonire, resta diffidato. (Dal 18’ s.t.zoppica ma resiste).combatte, offre spunti, spazza via.riesce a beffare i padroni di casa, nei duelli e negli affondiprende le misure di Esposito fin dal centrocampo, che gli sta stretto. Prezioso perché fa riposare Ederson.(Dal 31’ s.t.fa il suo senza sbavature).una corsa continua tra la zona d’attacco e la difesa, serve la palla d’oro per il poker.

duella con Gyasi prendendogli il tempo, al 27’ pt lancia un bellissimo tiro cross dalla sinistra trasformato in gol da Gyasi. Nella ripresa può finalmente vedere il suo nome sul tabellino grazie al bel tiro dal limite(Dal 41’ s.t.).De Sciglio giganteggia e gli tarpa le ali, gli manca solo il gol.(Dal 18’ s.t. Ederson 6: dà solidità in mediana).con De Sciglio è un autoscontro continuo, riesce a svignarsela sul gol (21esimo in A), e fornisce l’assist per Lookman.si muove sul filo del fuorigioco lanciando la squadra all’attacco in feeling con CDK. Segna il 3-0 di grinta e cattiveria, facendo dimenticare ogni tensione extra campo. Supera Cacace nella corsa e lancia il diagonale del poker in rete. (Dal 31’ s.t.dà profondità e freschezza).

dopo le dichiarazioni inaspettate che hanno scocco la piazza e l’ad Percassi, mette in cassaforte il -3 dalla vetta dando seguito alle parole della vigilia. Crede nell’impossibile.