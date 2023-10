Empoli-Atalanta (lunedì 30 ottobre con calcio d'inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la decima giornata di campionato in Serie A. La cura Andreazzoli sta facendo bene ai toscani, saliti a 7 punti in classifica dopo la vittoria nel derby sul campo della Fiorentina. Reduci dalla vittoria in casa contro il Genoa e dal pareggio in Austria con lo Surm Graz, i bergamaschi si presentano a questa sfida con 9 punti in più.



LE ULTIME - Andreazzoli recupera Baldanzi almeno per la panchina, ma deve ancora fare a meno dell'infortunato Pezzella. Dall'altra parte Gasperini, sempre senza El Bilal Touré, deve valutare le condizioni di Kolasinac e Koopmeiners.



PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi; Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli.



ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Gasperini.