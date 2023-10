Lunedì di calcio per la Serie A, con ancora due partite della decima giornata da giocare. Alle 18.30 è in programma la sfida tra Empoli e Atalanta. Andreazzoli contro Gasperini, due allenatori d'esperienza con qualche capello bianco ma una mentalità moderna e un gioco propositivo. Andreazzoli è arrivato sulla panchina azzurra - si tratta di un ritorno - al posto di Zanetti dopo il ko per 0-7 contro la Roma: in cinque partite il nuovo Empoli ha totalizzato due vittorie, un pareggio e due sconfitte; ora la squadra cerca continuità dopo il 2-0 di Firenze nell'ultimo turno.



LE SCELTE - L'Atalanta in settimana ha pareggiato 2-2 con lo Sturm Graz in Europa League; in campionato è al sesto posto con tre vittorie nelle ultime cinque partite e ancora uno zero nella casella dei pareggi fuori casa. Gasperini ha sciolto tutti i dubbi puntando su Musso in porta, preferendo Djimsiti a Toloi in difesa e lasciando fuori Pasalic, Muriel - doppietta in Europa - e De Ketelaere. Semaforo verde per Scamacca, Lookman e Koopmeiners. Dall'altra parte Andreazzoli è senza Baldanzi, in attacco largo al tridente Cambiaghi, Caputo, Cancellieri.



Le formazioni ufficiali

Empoli (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri. All.: Andreazzoli.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All.: Gasperini.