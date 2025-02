Empoli-Atalanta, Lookman gioca o no: le ultime sull'attaccante

In casa Atalanta tiene banco la questione relativa al botta e risposta tra il centravanti nigeriano e Gian Piero. In tanti si chiedono, quindi, se l’attaccante della Dea giocherà dal primo minuto nella sfida di campionato tra, in programma domenica alle 18.Ricordiamo che al termine della gara di ritorno del playoff di Champions League con il Bruges, che ha sancito l’eliminazione dei nerazzurri dalla competizione,. ( L’ATTACCO

Il nigeriano, poi, aveva replicato con una storia su Instagram, nella quale si lamentava delle dure parole usate dal proprio allenatore ( LA REPLICA ). Dopo questo diverbio tra i due, la dirigenza ha cercato di stemperare la tensione, per non intralciare questo finale di stagione.– La domanda che, però, in molti si fanno é:Con molta probabilità, il numero 11 nerazzurro. Il diverbio con Gasperini, infatti, potrebbe lasciare degli strascichi. Al netto di questo, comunque, il nigeriano non ha ancora i novanta minuti nelle gambe.