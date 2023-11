Un inizio di stagione con freno a mano tirato per, che nelle prime nove partite di campionato ha segnato appena un gol - ma decisivo per la vittoria - contro la Salernitana. Zanetti l'aveva schierato anche più spostato a destra, con Andreazzoli è tornato al centro della trequarti ma quando non è in giornata lui l'Empoli non gira. Figuriamoci se non c'è proprio, come l'ultima gara in casa contro l'Atalanta: Baldanzi out per un problema alla caviglia e 0-3 finale. Nonostante le difficoltà di questi primi mesi, però,- In estate è stato accostato a tutte le big della Serie A,. Qualche interessamento c'è stato anche fuori dall'Italia e in particolare dalla Germania, da dove il Borussia Dortmund ha mandato più di una volta i suoi scout in Italia per seguirlo da vicino; il giocatore però fino a qualche mese fa ha preferito scartare l'ipotesi estera, vuole concentrarsi sul nostro campionato anche in ottica di una convocazione in Nazionale., che si era informato mentre trattavano il prestito di Caprile.- Al momento il club più forte su Baldanzi è la Fiorentina: i viola continuano a monitorare la situazione da vicino senza mai mollare la presa, di offerte concrete a oggi ancora non ce ne sono state ma. Una richiesta di informazioni per cercare di anticipare la concorrenza. Dall'altra parte, il presidentea metà stagione. Sa che Tommaso è un giocatore importante per la squadra, la salvezza passa anche dai suoi piedi e la speranza è che possa riaccendere la luce in un momento buio per l'Empoli. Baldanzi è (ancora) al centro del mercato, la Fiorentina inizia a muoversi per gennaio.