Intervistato dal Corriere dello Sport, Tommaso Baldanzi, interessane prospetto dell'Empoli, ha parlato del mercato che lo ha interessato, ma non portato via dal Castellani: "Nessuno ovviamente ha mai chiamato me, lo avranno fatto con l’Empoli. Quello che posso dire che è che sono contento di essere rimasto e che la nostra partenza non è stata buona ma abbiamo tutto per rialzarci. E io voglio essere uno di quelli che darà una mano per farlo".