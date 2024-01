Empoli, Baldanzi: 'Siamo felici. Futuro? Non ho ancora fatto una scelta'

Il trequartista dell'Empoli Tommaso Baldanzi ha parlato a DAZN dopo la partita pareggiata per 1-1 contro la Juventus grazie ad un suo gol.



GOL - "Un gol importante, per me e per tutta la squadra. Ci tenevamo a confermarci dopo il Monza. Non è stato un periodo facile per me, è difficile stare lontano dai miei compagni. Siamo riusciti a pareggiare e siamo felici".



SEGNARE QUI - "Una grandissima emozione, non è un campo facile. Abbiamo portato via un punto importante a una delle squadre più forti del campionato: non era facile, ma ci siamo riusciti e siamo felici".



NICOLA - "Ci sta dando tanto, soprattutto a livello mentale. Abbiamo fatto un cambio importante con lui, speriamo di continuare così e di raggiungere l'obiettivo".



MERCATO - "Non ho fatto scelte. Fino ad ora stavo pensando a questa partita e a fare punti. Al resto ci penserà la dirigenza e il mio entourage, la mia testa è ad Empoli".