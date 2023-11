L'Empoli di Aurelio Andreazzoli è tornato in campo nella giornata di oggi per proseguire nella preparazione del match di campionato contro il Frosinone: lavoro ancora personalizzato di Tommaso Baldanzi. Il talento azzurro è ancora alle prese con i postumi dell'infortunio alla caviglia accusato con l'Under 21, ma in casa empolese c'è fiducia circa il recupero in vista di lunedì.