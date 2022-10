Il centrocampista dell'Empoli, Filippo Bandinelli ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Hamsik è stato il mio punto di riferimento quando ero ragazzino. Mi piace tantissimo sotto il profilo dell’intelligenza in campo, perché fa sembrare facile anche le giocate più difficili, perché è sempre in grande sintonia col suo corpo, non lo trovi mai sbilanciato, e poi appunto per come è decisivo nel finalizzare le azioni. Io lo studiavo per vedere come muovermi. Ho avuto la fortuna di scambiare la maglia con lui nell’amichevole in Austria con il Trabzonspor, prima gara in cui ci ho giocato contro".



"I 4 infortuni tosti spalla e caviglia? Ho anche pensato di smettere, mi chiedevo che fare se non fossi diventato calciatore. Ma poi i momenti duri mi hanno temprato, fatto crescere e capire che volevo a tutti i costi giocare. Alla fine quegli stop li ricordo con piacere perché mi hanno forgiato. Non faccio grandi sogni. Spero di restare il più possibile in A con l’Empoli. Qui mi trovo benissimo, sono di casa e mi sento una figura importante. E ringrazio Zanetti per avermi dato la chance di fare il capitano".



"Occhio ai nostri giovani: Baldanzi e Parisi, sono fortissimi. Abbiamo portato a casa meno punti di quanti ci meritavamo. Ma il gruppo è unito, con tantissima voglia di lavorare e queste sono le basi per fare più punti possibili per l’obiettivo salvezza".