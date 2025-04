Getty Images

Può poco sui gol di Orsolini e Dallinga, anche se sullo 0-2 va giù lento. Salva il possibile poker di Miranda e Dallinga.Usa le maniere forti su Ndoye, Zufferli lo lascia anche fare ma non ne ha per stare dietro allo svizzero. Che sullo 0-3 gli va via come fosse in scooter.Partita da dimenticare, non segue i movimenti di Dallinga e spiana la strada alla sua prima doppietta italiana (dal 17’ stEntra a buoi scappati, ma non demerita)Colpevole su entrambi i gol del primo tempo, sempre troppo distante dai marcatori. È un 2006: esperienza utile per crescere e imparare (dal 1’ stFatica anche lui quando Orsolini accelera)

Affannato in difesa, si divora l’1-3 a tu per tu con Skorupski nella ripresa.Il baby-centrocampista di coppa stavolta vive una serata complessa: non gestisce un pallone, D’Aversa lo cambia a metà gara. (dal 1’ stEntra e sbaglia un comodo assist per Gyasi appena prima dello 0-3)Mostra tutta la sua ruggine: intorno a lui vanno tutti il doppio.Serata da dimenticare contro Orsolini: era tra i pochi titolari, affonda anche lui.Un solo guizzo, Skorupski lo mura e Zufferli nemmeno dà corner. (dal 17’ stNon si nota mai)

Gioca vista la squalifica del prossimo turno in A ma è ancora troppo nervoso e si vede. L’infortunio lo frena ancora.Un paio di sponde, una bella palla per Gyasi ma Beukema-Lucumi sostanzialmente lo annullano.Ruota gli uomini, pensando alla salvezza da conquistare. Viene tramortito dal Bologna e annichilito.Una parata - non vista da Zufferli - e una serata di quieteAttento in difesa e nei contrasti, nella ripresa gli resta sotto la caviglia sinistra in una chiusura su Gyasi ed esce zoppicante (dal 22’ stEntra a buoi già andati, fa il suo)

Tutto facile contro Colombo e Solbakken, chiude ogni varco.Torna dopo la panchina di Venezia post-nazionale: sicuro e attento per tutti i 90 minuti.Attento in difesa, vicino allo 0-4 nella ripresa.Una svirgolata pericolosa in avvio, poi prende le misure e comanda le operazioni (dal 37’ stSale di colpi con il passare di minuti, il baby Bacci e Kovalenko non hanno soluzioni per il rebus scozzese.Sblocca la partita con il consueto sinistro: 13° gol stagionale, toc toc live a Spalletti e altro messaggio importante in chiave azzurra. Sempre più padrone del Bologna (dal 30’ stStampa il palo nel finale)

Si piazza tra le linee e arriva sempre prima degli empolesi, prende anche un duro colpo sul ginocchio nel primo tempo (dal 30’ stFirma i due assist per Dallinga, quello dello 0-2 e quello dello 0-3. Quando accelera, per De Sciglio è incubo totale. (dal 37’ stSerata di gloria: prima doppietta italiana. Tira subito dopo 30 secondi, poi firma lo 0-2 con un tocco davvero pregevole e il tris è tutto facile a porta spalancata. Va anche vicino al poker.Altra prova di grande autorità in una serata in cui evita il turnover cercando proprio questo: un risultato che chiudesse i conti. Lo trova, con pieno merito: sesta vittoria in fila, maturità da big e quarta finale in carriera - una in Coppa Italia, due in Conference League - a un passo.