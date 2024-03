Empoli-Bologna, le formazioni ufficiali: Zurkowski contro Urbanski

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Empoli-Bologna, la gara di apertura della 29esima giornata di Serie A, e non mancano le sorprese, a cominciare dalla scelta di Thiago Motta di cambiare disposizione in campo passando alla difesa a tre con Lucumì, Beukema e Calafiori in assenza di Posch. Zirkzee viene sostituito in avanti da Odgaard, ancora in panchina Orsolini. Nell'Empoli torna Zurkowski a sostegno di Cambiaghi e Niang, con Bereszynski che viene inserito in difesa e Gyasi che scala in fascia



LE FORMAZIONI UFFICIALI



EMPOLI (3-4-2-1): Caprile, Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Gyasi; Marin, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Lucumì, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Ferguson, Saelemaekers; Ndoye, Odgaard, Urbanski. All. Thiago Motta.