Empoli-Bologna: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

. Il match è in programma venerdì 15 marzo alle ore 20.45 alla Computer Gross Arena - Stadio Castellani. L'Empoli, che arriva da due sconfitte consecutive (Cagliari in casa e Milan al Meazza), cerca il riscatto per allontanare la zona pericolosa, distante solo un punto. Il Bologna, senza l'infortunato Zirkzee (out per 3-4 settimane per un problema muscolare) è a caccia di punti Champions.In casa Empoli potrebbe trovare la maglia da titolare Cerri, in panchina nelle ultime due. Sta meglio Caputo, per il quale è previsto un rientro graduale. In dubbio Marin, Grassi ed Ismajli, che non sono al meglio, Cancellieri è in corsa per una maglia da titolare, ma molto dipenderà dal moduto scelto da Nicola. Motta deve decidere chi prenderà il posto di Zirkzee: dovrebbe partire dal primo minuto Odgaard. In difesa torna Calafiori.Empoli-Bologna, calcio d'inizio alle ore 20:45 di venerdì 15 marzo alla Computer Gross Arena-Stadio Castellani, sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La partita sarà visibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La telecronaca di Empoli-Bologna su DAZN sarà affidata a Edoardo Testoni col commento tecnico di Fabio Bazzani.Caprile, Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Kovalenko, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri.Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Saelemaekers.