Empoli-Bologna LIVE, formazioni ufficiali: c'è Orsolini con Dallinga, D'Aversa si affida a Colombo

Empoli-Bologna, gara di andata delle semifinali di Coppa Italia

Torna di scena la Coppa Italia con il primo atto delle semifinali, che vedrà ilospite sul campo dell'. Una semifinale inattesa, visto che entrambe le squadre hanno battuto rispettivamente Atalanta e Juventus nei quarti di finale. Il primo atto si gioca in casa dell'Empoli, mentre il secondo è in programma il 24 aprile allo Stadio Dall'Ara di Bologna. La vincente affronterà una tra Milan o Inter nella finalissima.Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Gyasi, Kovalenko, Bacci, Cacace; Fazzini, Solbakken; Colombo. All. D'Aversa

Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.: Zufferli