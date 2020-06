Un gioiello vero.è il nuovo che avanza all'. Classe 2001, centrocampista con già diverse presenze in serie B alle spalle: chi lo conosce bene è sicuro che abbia la stoffa e la personalità del potenziale campioncino. Corsi, presidente del club azzurro, raccontava proprio a noi di calciomercato.com di un giocatore con un motore anche superiore a quello di Ismael Bennacer. E proprio il Milan ha spesso preso nota sulle sue prestazioni durante la stagione. Ma, in realtà, sono altre le società che hanno mosso passi più concreti sul talento toscano. Tutto nel nostro focus video: