Il portiere dell'Empoli, Guglielmo Vicario continua a riscuotere commenti positivi e apprezzamenti per il suo rendimento in campo. Il club toscano si frega le mani perché in estate una sua cessione garantirà sicuramente una plusvalenza importante. Sono infatti tante le società che lo stanno seguendo a partire da Roma, Napoli e Inter, ma anche il Bayern Monaco in Germania.